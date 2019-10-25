2019-10-25T16:24:51+03:00
Общество

Губернатор Волгоградской области выбрал себе еще двух замов: теперь их 11

Кресла получили Владимир Попков и Андрей Косолапов
Екатерина МАЛИНИНА
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Теперь у губернатора 11 заместителей.Теперь у губернатора 11 заместителей.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Андрей Бочаров 25 октября выбрал себе еще двух заместителей. Кресло вице-губернатора заняли Владимир Попков и Андрей Косолапов.

Владир Попков до переизбрания Андрея Ивановича занимал этот пост. Так что он по прежнему будет курировать в регионе культуру, физическую культуру и спорт, и заниматься вопросами комитета государственной охраны объектов культурного наследия. Правда, должности председателя комитета по культуре в новой администрации он лишился.

Андрей Косолапов сегодня на заседании Гордумы сложил с себя полномочия председателя горсовета и депутата. Решил поработать чиновников. Как и ожидалось, он будет заниматься вопросами ЖКХ и ТЭК, а также решать проблемы экологии в Волгоградской области.

Теперь у губернатора всего 11 заместителей. Вряд ли Андрей Иванович увеличит состав до дюжины. Все сферы уже поделили. Кстати, почти все фамилии замов волгоградцам хорошо знакомы, они курировали свои вопросы и в предыдущий срок Андрея Бочарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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