2019-10-25T15:23:14+03:00
Общество

Сто студентов из Волгограда получат дополнительную поддержку 1500 тысячи рублей

Списки лучших предлагали вузы и сузы
Екатерина МАЛИНИНА
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Бонус получили лучшие студенты.Бонус получили лучшие студенты.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Волгоградская городская дума на заседании 25 октября решала много вопросов. Среди них был пункт о присуждении лучшим волгоградским студентам специальной стипендии. Списки предоставляли ссузы и вузы. Выбирали ребят за отличную учебу, за участие в научно-практических конференциях, за помощь в проведении различных мероприятий учебных заведений и города.

Подобная премия существует уже 25 лет и многие ребята стараются ее получить. Ведь денежное поощрение весьма неплохое: полторы тысячи рублей. В этом году в списке фамилий 60 студентов из 12 вузов и 40 учащихся средне-специальных образовательных учреждений.

Кстати, на этом заседании утверждали не только стипендии. Например, депутаты определились с суммой налога на имущество физических лиц. Теперь его будут рассчитывать не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости объекта. Минимальная ставка составит 0,1 процент. Также дополнили народные избранники и список льготников. Так что около 44 процентов жителей будут освобождены от уплаты налога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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