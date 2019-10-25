30 военных из Волгограда отправились в Египет

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-25T14:38:10+03:00

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Необычную командировку отправятся 30 военнослужащих из Волгоградской области. Они вместе с еще 70 солдатами соединений и воинских частей ВВС и ПВО ЮВО поедут на две недели в Египет. Там состоятся учения войск противовоздушной обороны «Стрела дружбы-2019» .

Вместе с военными Египта наши ребята отработают сотрудничество для обеспечения безопасности в воздухе. Будут учиться прикрывать важные объекты, выполнять разные боевые задачи, используя возможности зенитно-ракетных комплексов. Причем условия для отработки навыков будут задаваться разные.

Кстати, .подобные учения на севере Африки проводятся впервые. Командование задействует военных из Волгоградской области, Краснодарского края, Северной Осетии .Крыма.

Продлятся они две недели с 26 октября по 7 ноября. ЗА это время все участники наберутся опыта, чтобы в случае внешней угрозы отреагировать быстро и точно.

ИСТОЧНИК KP.RU