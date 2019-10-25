Волгоградец ответит за перед судом за попытку сжечь супругу

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-25T13:48:14+03:00

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В Среднеахтубинский районный суд передали дело в отношении 45-летнего волгоградца. Его обвиняют в покушении на убийств с особой жестокостью и угрозе убийства.

Все произошло летом этого года. В доме у семьи жителей Сердней Ахтубы собралась компания. Хозяева накрыли стол. Все было тихо и мирно до тех пор, пока супруг изрядно не напился. Она устроил с супругой из-за какой-то мелочи. за нее пыталась заступиться подруга, но это лишь больше разозлило мужчину. Он стал угрожать всем ножом, а затем принес с веранды канистру с бензином, облил им жену и бросил спичку. Одежда на женщине моментально загорелась. Часть пламени попала на их шестилетнюю дочку.

Жертве удалось сбежать к соседке, которая смогла потушить огонь и вызвать скорую помощь и для взрослого и для ребенка. Женщина попала в реанимацию. Но благодаря врачам выжила. Малышка получила термические ожоги и вскоре вышла из больницы.

- Следователи смогли собрать доказательства вины жителя Средней Ахтубы. Теперь ему грозит внушительный срок за жестокую расправу над супругой, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU