Илону Маску и не снилось: в Волгограде дальнобойщик придумал способ спрятать номера от камер

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-25T13:36:51+03:00

Мужчина прятал номер, чтобы не попасть в дорожные камеры. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ему грозит лишение прав на три месяца

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Грузовик без госномеров сотрудники ГИБДД заметили на улице Череповецкой. Они попросили водителя остановиться и припарковаться для проверки документов. Когда дальнобойщик увидел сотрудников полиции, номера на машине неожиданно появились.

Как выяснили инспекторы, хитрый водитель придумал специальное устройство, которое с помощью рычага просто опускает номер. Так что даже если шофер превысил скорость, камеры не смогут определить владельца. Ведь перед ними камазист делал легкое движение руки и госзнак исчезал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/740100" frameborder="0"></iframe> Дальнобойщик прятал номера своей фуры с помощью ноу-хау.

Может быть, Илон Макс и оценил бы смекалку дагестанца, но вы соответствии с правилами дорожного движения – это нарушение. Санкция статьи – до 3 месяцев лишения прав или штраф пять тысяч рублей.

Кстати, сам изобретатель уверяет, что у него просто из-за волгоградских ям отлетели болты и номер самопроизвольно опустился.

ИСТОЧНИК KP.RU