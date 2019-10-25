Волгоградец убил сожителя бывшей жены за то, что тот отобрал у него детей

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-25T12:52:42+03:00

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В Калаче-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве. Поводом стала месть и ревность.

Со своей супругой волгоградец долгое время жил мирно. Жена старше его на 8 лет, но разница не мешала паре. У них появилось двое детей. Правда, женщина стала все чаще выпивать, про детей она в своих запоях совсем забывала. Муж тоже не был трезвенником, но трезвым все же бывал чаще. Поэтому упрекал жену за пьянство. В итоге супруги развелись. Дети сначала остались с матерью, но органы опеки лишили ее родительских прав. Малышня была предоставлена сама себе. Ребятишек решил забрать отец. Для этого перестал пить, устроился на работу, сделал генеральную уборку дома. Правда, роль отца-одиночки выполнял не долго. Бывшая жена разозлилась. Она пришла к нему в гости вместе с сожителем, а потом ее новый друг написал заявление в полицию, что хозяин удерживал бывшую супругу, что с детьми обращается плохо и условий никаких в его доме нет.

Органы опеки на время разбирательств изъяли детей из семьи. Тогда их отец, напившись, отправился к выяснять отношения к экс-жене. Он застал ее в постели с любовников. Оба были сильно пьяными. Тогда мужчина стал избивать обоих . Сопротивляться они были не в состоянии. Соперника житель Калача забил до смерти, а жену избил, после чего ушел домой. Сейчас женщина в больнице – у нее сильные травмы на лице.

- Во время первого допроса свою вину мужчина признал полностью. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал «КП-Волгоград» Алексей Аносов, руководитель СО по Калачевскому району СУ СКР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU