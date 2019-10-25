Умерший пенсионер год пролежал в квартире, пока о нем не вспомнили из-за долгов по коммуналке

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-25T11:29:15+03:00

У мужчины не было ни родственников, ни друзей

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Споры о том, нужен ли в старости тот, кто подаст стакан воды, возникают постоянно. Кто-то предпочитает одиночество, кто-то не может без семьи. Но после подобных историй всегда хочется позвонить родным и убедиться, что тебя помнят и любят. В Астрахани в квартире на улице Кубанской нашли тело старика. Мужчина умер год назад.

Как выяснили следователи СУ СК по Астраханской области, у пенсионера нет родных, друзей, видимо, тоже не было. Никто не подавал в розыск, когда осенью прошлого года он перестал выходить из дома. Квартира была закрыта на ключ. Соседи даже не заметили, что дедушки не видно. А если кто и забеспокоился, дальше семейной кухни это не ушло.

Вспомнил о нем председатель ТСЖ. Старик по вполне объяснимым причинам не платил уже год за коммунальные услуги. Достучаться до жильца не смог. Заподозрил неладное и вызвал сотрудников полиции. Когда стражи порядка зашли внутрь, то увидели человеческие останки.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства гибели человека: была ли смерть от естественных причин.

ИСТОЧНИК KP.RU