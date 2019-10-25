Пробрался в дом, связал и ограбил: на волгоградку напал бомж

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-25T11:00:56+03:00

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К сожалению, принцип «мой дом - моя крепость» работает не всегда. Особенно, если в доме живет одинокая женщина. На телефон полиции Жирновского района позвонила 52-летняя местная жительница. Волгоградка рассказала, что на нее напали.

Она спокойно проводила вечером за телевизором, когда к ней в дом вломился неизвестный мужчина. Он под угрозой ножа связал ей руки, ноги, вставил в кляп, а затем обыскал дом и нашел 12 тысяч рублей. Также забрал грабитель мобильный телефон и сбежал.

женщина смогла освободиться и вызвать полицию. Разбойника нашли достаточно быстро. 46-леьтий мужчина не так давно вышел из тюрьмы, своего дома у него не было, он бомжевал, жил на случайные заработки. Свою вину бездомный признал.

- В отношении волгорадца возбудили уголовное дело за разбой. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU