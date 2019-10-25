Астраханец пытался выкупить свой дом у судебного пристава за взятку в полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-25T10:53:31+03:00

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В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего астраханца. Ему предстоит ответить за дачу взятки.

Мужчина несколько лет назад построил дом, причем землю не покупал, а просто «захватил». Ни разрешений, ни кадастровых планов. Но об этом узнали, и суд постановил незаконную постройку снести. Исполнительным производством занялись судебные приставы.

Именно через них и собирался решить вопрос астраханец. Он пришел в кабинет замначальника межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП по Астраханской области со свертком. В нем было 500 тысяч рублей. Госслужащий предупредил, что это противозаконно, но проситель настаивал. В этот момент его задержали сотрудники астраханского УБЭП.

- Теперь мужчине предстоит ответить за дачу взятки в крупном размере. - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

Кстати, дом все-таки снесут.

ИСТОЧНИК KP.RU