Волгоградцу за убийство человека грозит 15 лет

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-25T10:46:35+03:00

Он уверяет следователей, что это была самооборона

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Во Фроловский районный суд передали уголовное дело в отношении 37-летнего волгоградца. Ему предстоит ответить за убийство одного человека и ранение другого. Хотя сам обвиняемый утверждает, что это была самооборона.

Это произошло во Фролово 10 марта. Волгоградец, занимавшийся перевозкой, вместе с шестью знакомыми находился в одном из офисов в центре города - устроил застолье для друзей. К ним в гости неожиданно пришла компания из пяти человек. Причем с конкретной целью: выяснить отношения. Дело в том, что накануне между двумя мужчинами произошла потасовка в местном баре. Один из них посчитал, что нужно разобраться до конца и заявился поговорить к сопернику вместе с родней и друзьями. Но разговора не получилось.

- Хозяин достал пистолет «ТТ» и выстрелил в обидчика. Также стрелок попал в двух своих друзей. Незваный гость умер в больнице, один друг получил тяжкий вред здоровью, второй быстро поправился - ранение оказалось неопасным, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

Свою вину 37-летний мужчина отрицает. Мол, на него напали, а он всего лишь отстреливался.

- Следователи смогли доказать, что преступление было умышленным. Теперь волгоградцу грозит до 15 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU