Андрей Косолапов ушел с поста председателя Гордумы

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-25T10:08:42+03:00

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Это решение Андрея Косолапова для большинства стало неожиданным. На заседании Гордумы 25 октября он сложил с себя полномочия депутата и как следствие перестал быть председателем горсовета. Исполнять его обязанности теперь будет однопартиец Владлен Колесников. От приставки о.и. он может избавиться, если его на очередном заседании утвердят депутаты.

Пока по официально неподтвержденным данным Андрей Косолапов ушел не в пустоту, а на конкретную должность. Ему прочат кресло вице-губернатора по ЖКХ. Кстати, коммунальная сфера Андрею Владимировичу вполне знакома. До того, как стать депутатом, он возглавлял компанию «Теплоимпорт», которая занималась проектированием, поставкой и монтажом систем отопления, водоснабжения и водоотведения.

На данный момент точно известно фамилии девяти заместителей губернатора: Роман Беков, Василий Иванов, Владимир Марченко, Геннадий Шевцов, Анна Писемская, Зина Мержоева, Александр Дорждеев, Валерий Бахин и Евгений Харичкин. Станет ли Косолапов десятым, узнаем в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU