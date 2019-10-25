В Урюпинске в старом грузовике нашли 22 бочки со спиртом

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-25T09:03:12+03:00

Всю продукцию изъяли и отправили на экспертизу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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О том, что в Урюпинске организовано нелегальное производство алкоголя, оперативники подозревали. Необходимо было выследить организатора. Сначала нашли машину, которая стояла на окраине одного из урюпинских хуторов. Внутри старого ГАЗа были 22 двухсотлитровые бочки со спиртом. Владельцем машины оказался 42-летний житель Урюпинска.

У себя дома он хранил еще 20 пластиковых бочек с алкоголем, 60 бутылок с этикетками известного водочного бренда, 180 пластиковых пятилитровых канистр со спиртом. Также в гараже лежали 800 пустых канистр. Среди товара были красители и концентраты.

- Сейчас в отношении волгоградца возбудили уголовное дело по статье: незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина ответит за то, то делал фальсификат и травил им жителей родного города.

ИСТОЧНИК KP.RU