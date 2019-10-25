Астраханец со своего юбилея отправился в камеру СИЗО за убийство

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-25T08:52:57+03:00

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Алкоголь делает людей безумными, особенно в больших дозах. Еще одно тому доказательство – уголовное дело в Астрахани. Все произошло на празднике в часть юбилея 60-летнего жителя Кировского района. Отмечал он его дома, пригласил родственников, жена накрыла стол. Находился среди гостей и друг пасынка, с которым он шапочно был знаком. День рождение отмечали весело: с песнями и танцами. Но хозяин все больше сидел и вел умные беседы с соседями по столу. Среди них оказался и 32-летний мужчина. Но разговор не задался, он быстро перерос в ссору. Уже изрядно пьяный именинник схватился за нож и один раз ударил оппонента в грудь. Этого оказалось достаточно. Молодой человек умер на месте еще до приезда «скорой». Полицейские забрали юбеляра и отвезли в отделение, затем по решению суда – в СИЗО.

- Сейчас уголовное дело передали в суд. Мужчине предстоит ответить за умышленное убийство, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU