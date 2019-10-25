Андрей Бочаров переназначил двух своих заместителей

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-25T08:38:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации Волгоградской области продолжают кадровые решения. После выборов 8 сентября губернатор формирует команду. Точнее, немного обновляет предыдущую. Большинство председателей комитетов сохранили места в новом правительстве. Новых лиц мало и они в основном знакомы по другим должностям в этой же структуре власти. 24 октября еще два чиновника подтвердили свою компетентность. Андрей Бочаров переназначил вице-губернаторами Романа Бекова и Василия Иванова. Роман Беков кроме вверенного ему комитета промышленности и торговли будет курировать работу областного комитета пор труду и занятости населения. А Василий Иванов – председатель комитета сельского хозяйства, также будет заниматься вопросами ветеринарии в области.

Роман Беков в администрации уже давно.

Эти чиновники работают в администрации не один год. Их основная задача - продолжение тех федеральных программ, в которых уже участвует область и получение новых возможностей для развития вверенной им отрасли, в том числе и благодаря московским деньгам.

ИСТОЧНИК KP.RU