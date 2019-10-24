2019-10-24T16:23:41+03:00
Происшествия

В Астрахани поймали четверых юных дельцов с тремя килограммами наркотиков

Парни торговали психотропными веществами через интернет-магазин
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сумку с наркотиками и деньгами нашли в запасном колесе минивена. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Сумку с наркотиками и деньгами нашли в запасном колесе минивена. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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В Астрахани сотрудники наркоконтроля вместе с бойцами спецназа «ГРОМ» задержали группу молодых людей, которые занимались распространением сильнодействующих наркотиков на юге России. Эти парни, старшему организатору из которых только исполнилось 23 года, а младшему всего 20 лет, развернули в Астрахани настоящий наркобизнес. Они создали Интернет-магазин, через который продавали наркотики.

- В группу входили: 23-летний организатор, его 20-летний помощник, а также два «закладчиков» в возрасте 20 и 23 лет, приехавших в Астрахань из Ростовской области. В минивэне, на котором они передвигались, обнаружен тайник – из запасного колеса, располагавшегося в нише под кузовом автомобиля, извлечена сумка. В ней находились свёртки с так называемой «скоростью» общей массой более 2 килограмма, 1262 грамма «экстази», 1,8 кило гашиша, 663 грамма марихуаны и около 15 граммов кокаина. Крупная партия предназначалась для распространения на территории региона, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области. - Кроме того, у наркодилеров изъяли упаковки и деньгив сумме 3 миллиона 282 тысячи рублей, полученные в качестве дохода от наркобизнеса и обналиченные путём конвертирования биткоинов.

В Астрахани поймали 20-летних парней с крупной партией сильнодействующих наркотиков.

В ноутбуке и на смартфонах задержанных полицейские нашли и фотографии мест, где парни сделали «закладки». По этим точкам геолокации нашли 100 тайников.

- На задержанных уже завели уголовное дело по статье «незаконный сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой, в крупном размере». Решается вопрос об избрании им меры пресечения, - уточняют в астраханском Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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