Волгоградца, зарезавшего своего отца, отправили в колонию на 8 лет

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-24T15:27:42+03:00

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Нет оправданий мужчине, который поднимает руку на женщину, детей или своих родителей. И уж не более нет прощения сыну, убившему собственного отца. Именно поэтому вердикт Тракторозаводского суда Волгограда был таким строгим по отношению к местному жителю по фамилии Страхов.

Произошла эта трагедия 9 мая. В тот день Страхов явился домой посреди ночи и изрядно выпившим. Разбудил пожилых родителей и потребовал его накормить. Отец, попытался угомонить разбушевавшегося сына, но тот уже был неуправляем.

В порыве гнева после упреков отца он схватил на кухне нож и, вернувшись в комнату, нанес удар в спину отцу. После он нанес еще несколько ножевых ранений. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Тракторозаводского суда.

Истекающего кровью мужчину доставили в больницу №25. Но, несмотря на усилия медиков, утром 10 мая он скончался.

- Суд приговорил Страхова к лишению свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - уточняют в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU