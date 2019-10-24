2019-10-24T15:11:23+03:00
Происшествия

Под Волгоградом полиция до ночи искала пенсионера-грибника

Мужчина заблудился в лесу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Решили пенсионеры из Камышинского района Волгоградской области за грибами в лес сходить. Все идут, и им захотелось. 23 октября 69-летняя волгоградка вместе со своим 63-летним братом отправились собирать урожай в лесополосу у села Петрунино. Сначала вместе ходили, потом решили разделиться: брат пошел в одну сторону, пенсионерка-сестра - в другую. Договорились встретиться через пару часов в назначенном месте.

К оговоренному сроку бабушка на опушку явилась, а вот ее родственник - нет. Несколько часов она с родными искала брата, когда зашли в тупик, обратились за помощью в полицию.

- Заявление о пропавшем гриьнике к нам поступило примерно в 16.00. Тут же сформировали несколько десятков групп и приступили к прочесыванию местности, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

К поискам присоединились местные жители, фермеры и охотники.

- Уже ночью в 15 километрах от места сбора грибников полицейские со служебными собаками обнаружили пропавшего в кустах. Мужчина сбился с пути, заблудился и уже планировал ночевать в лесу. Пенсионера передали родственникам. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, - обрадовали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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