2019-10-24T15:21:40+03:00
Общество

Александре Пахмутовой присвоят звание почетного гражданина Волгоградской области

Такое предложение выдвинули волгоградские парламентарии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Такое решение приняли волгоградские парламентарии.Такое решение приняли волгоградские парламентарии.
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В этом году легендарный советский и российский композитор Александра Пахмутова отмечает свое 90-летие. В Волгограде, откуда родом народная артистка СССР, по такому случаю проводится целый цикл мероприятий. - конкурсы, фестивали, круглые столы, выставки… А волгоградские парламентарии решили навсегда увековечить имя Пахмутовой на ее малой родине и выдвинули ее на присвоение звания почетного гражданина Волгоградской области.

Такое предложение сегодня, 24 октября, рассмотрели на заседании общественной комиссии. И все присутствующие единогласно согласились с ним.

- По итогам заседания комиссия предложила председателю Волгоградской областной думы и губернатору Волгоградской области рассмотреть кандидатуру Пахмутовой на присвоения ей звания почетный гражданин Волгоградской области на заседании Волгоградской областной думы, - сообщают в администрации региона.

СПРАВКА

Звание «Почетный гражданин Волгоградской области» является высшей наградой Волгоградской области. Оно учреждается в целях признания выдающихся заслуг граждан, имеющих знаки общественного и государственного отличия, внесших значительный вклад в развитие Волгоградской области, способствовавших росту ее авторитета в глазах российской и мировой общественности.

За историю существования областной награды ею было отмечено 35 человека. Их имена занесены в Книгу почетных граждан Волгоградской области, которая находится на постоянном хранении в Волгоградском областном краеведческом музее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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