2019-10-24T13:29:51+03:00
Происшествия

Астраханца наказали за копирование фильма «Тренер» на 1,2 миллиона рублей

Кроме того, мужчине дали полтора года условного срока
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В России авторские права, признаемся честно, соблюдаются не всеми и далеко не всегда. Хотя наказать могут очень жестоко, если докажут, что вы «злостный пират». Так, в Астрахани мужчина «попал» на 1,2 миллиона рублей, да еще и срок заработал. А все за то, что торговал «пиратскими» дисками.

- Следствием и судом установлено, что местный житель осуществлял торговлю дисками с записью фильма «Тренер» без оформления договора на право распространения. Таким образом, он нарушил права корпорации ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус». Ущерб, причиненный правообладателю, составил более 1,2 миллиона рублей, - констатируют в СУ СК по Астраханской области.

Суд Кировского района Астрахани признал коммерсанта виновным и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Кроме того, с него взыскали1 200 000 рублей в качестве материального ущерба, причиненного преступлением. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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