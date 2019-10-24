В Волгограде посадили лже-риэлторов, обманувших волгоградцев на 39 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-24T13:37:37+03:00

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В русском языке много пословиц о том, что бесплатный сыр только в мышеловке. Но к сожалению, многие забывают народную мудрость и попадают на миллионы рублей. В Волгограде суд вынес приговор двум мошенницам, которые обманули мечтающих о дешевых квартирах волгоградцев.

42-летняя Иина Ирикинова и 27-летняя Ольга Аржанова представлялись всем риэлторами. Они находили клиентов, которым предлагали дешевое жилье. Объясняли людям, что снижение стоимости происходит за счет муниципальных программ. Квартиры демонстрировали на фотографиях. Правда, сразу оговаривали важное условие. Чтобы получить скидку, часть денег надо сразу передать в органы местного самоуправления. И люди верили. Они подписывали предварительный договор купли продажи, который нигде не регистрировался. Им отдали таким образом 39 миллионов рублей. Но никакие квартиры женщины не покупали и не продавали. Среди пострадавших – 77 человек.

- Дезржинский районный суд приговорил Ирину Ирикинову к шести годам колонии общего режима, Ольгу Аржанову пять лет десять месяцев лишения свободы. Также каждая обязана заплатит штраф по 500 тысяч рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU