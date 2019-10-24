2019-10-24T13:37:37+03:00
Происшествия

В Волгограде посадили лже-риэлторов, обманувших волгоградцев на 39 миллионов рублей

Они собирали деньги с покупателей на несуществующие квартиры
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Женщины отсидят свой срок в колонии общего режима.Женщины отсидят свой срок в колонии общего режима.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

В русском языке много пословиц о том, что бесплатный сыр только в мышеловке. Но к сожалению, многие забывают народную мудрость и попадают на миллионы рублей. В Волгограде суд вынес приговор двум мошенницам, которые обманули мечтающих о дешевых квартирах волгоградцев.

42-летняя Иина Ирикинова и 27-летняя Ольга Аржанова представлялись всем риэлторами. Они находили клиентов, которым предлагали дешевое жилье. Объясняли людям, что снижение стоимости происходит за счет муниципальных программ. Квартиры демонстрировали на фотографиях. Правда, сразу оговаривали важное условие. Чтобы получить скидку, часть денег надо сразу передать в органы местного самоуправления. И люди верили. Они подписывали предварительный договор купли продажи, который нигде не регистрировался. Им отдали таким образом 39 миллионов рублей. Но никакие квартиры женщины не покупали и не продавали. Среди пострадавших – 77 человек.

- Дезржинский районный суд приговорил Ирину Ирикинову к шести годам колонии общего режима, Ольгу Аржанову пять лет десять месяцев лишения свободы. Также каждая обязана заплатит штраф по 500 тысяч рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астрахани поймали четверых юных дельцов с тремя килограммами наркотиков
Волгоградца, зарезавшего своего отца, отправили в колонию на 8 лет
Под Волгоградом полиция до ночи искала пенсионера-грибника
Александре Пахмутовой присвоят звание почетного гражданина Волгоградской области
Астраханца наказали за копирование фильма «Тренер» на 1,2 миллиона рублей
В Волгограде парламентарии ужесточат журналистам дресс-код
В Волгограде липовый «аварийный комиссар» заработал на фиктивных ДТП семь миллионов рублей
Опять смертельное ДТП под Камышином: в столкновении погибла женщина
«Они мне палец сломали»: за поклеп на полицейских волгоградцу грозит колония
На «Волгоград Арене» устроят битву юных мастеров WorldSkills Russia
В Волгограде 18-летний водитель ВАЗа протаранил иномарку с детьми
Заместители прокурора области проведут личные приемы в Камышине и Волжском
В Волгограде продавались печенье и торты с плесенью
В Волгограде проверили на работоспособность все гидранты
На волгоградскую медицину потратят дополнительно 3,6 миллиарда рублей
В Волжском волонтеры нашли пропавшую третьеклассницу
Вышла от подруги и исчезла: в Волжском ищут девятилетнюю школьницу
В Астрахани еще одного чиновника будут судить за аварийное жилье
Матч Ротор-Луч на «Волгоград Арене» начался с акции, посвященной Льву Яшину