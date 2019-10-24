2019-10-24T13:17:01+03:00
Общество

В Волгограде парламентарии ужесточат журналистам дресс-код

Теперь все представители сми обязаны приходить к чиновникам только в деловых костюмах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Журналисты теперь должны будут посещать думу только в деловых костюмах.Журналисты теперь должны будут посещать думу только в деловых костюмах.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В следующем году волгоградским журналистам придется изрядно обновить свои гардеробы. И не потому, что им зарплаты повысят, а потому что в Волгоградской областной думе подготовили законопроект, который ужесточает дресс-код для представителей сми. Об этом "КП-Волгоград" узнала из постановления, подписанного уже новым председателем облдумы Александром Блошкиным. Новые руководители - новые порядки.

По такому случаю парламентарии даже внесли изменения в «Правила аккредитации журналистов в областной думе». Пункт 4.2 дополнили абзацем следующего содержания: «Подача заявки на аккредитацию подтверждает согласие журналистов при посещении мероприятий в Волгоградской областной думе соблюдать нормы профессиональной этики и придерживаться делового стиля одежды».

Правда, что входит в понятие «деловой стиль журналиста» не обозначили. А это значит, трактовать его каждый сможет по-разному. Но все же костюмами (не спортивными, естественно) представителям сми надо запастись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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