В Волгограде парламентарии ужесточат журналистам дресс-код
В следующем году волгоградским журналистам придется изрядно обновить свои гардеробы. И не потому, что им зарплаты повысят, а потому что в Волгоградской областной думе подготовили законопроект, который ужесточает дресс-код для представителей сми. Об этом "КП-Волгоград" узнала из постановления, подписанного уже новым председателем облдумы Александром Блошкиным. Новые руководители - новые порядки.
По такому случаю парламентарии даже внесли изменения в «Правила аккредитации журналистов в областной думе». Пункт 4.2 дополнили абзацем следующего содержания: «Подача заявки на аккредитацию подтверждает согласие журналистов при посещении мероприятий в Волгоградской областной думе соблюдать нормы профессиональной этики и придерживаться делового стиля одежды».
Правда, что входит в понятие «деловой стиль журналиста» не обозначили. А это значит, трактовать его каждый сможет по-разному. Но все же костюмами (не спортивными, естественно) представителям сми надо запастись.
ИСТОЧНИК KP.RU