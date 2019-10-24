2019-10-24T12:28:40+03:00
Происшествия

В Волгограде липовый «аварийный комиссар» заработал на фиктивных ДТП семь миллионов рублей

За мошенничество его отправили в колонию на два года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Парень инсценировал повреждения на машинах и делал фото с липовых аварий.Парень инсценировал повреждения на машинах и делал фото с липовых аварий.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Еще один аферист, который зарабатывал в Волгограде на страховых выплатах по «липовым» ДТП, отправлен за решетку. Суд признал виновным 26-летнего парня в «мошенничестве в сфере страхования, совершенное организованной группой в крупном размере» и приговорил к двум годам колонии общего режима.

Молодой человек, конечно же, придумал эту схему заработка не сам. Он был одним из членов банды, которая занималась автоподставами. Он в группе выполнял роль «аварийного комиссара»: составлял фиктивные извещения о ДТП, инсценировал повреждения на машинах и их фото-фиксацию.

- На основании этих сфальсифицированных документов со страховых компаний в судебном или претензионном порядке взыскивались денежные средства. Общая сумма ущерба составила почти 7 миллионов рублей, из которых 4,5 миллиона рублей были возмещены в рамках расследования уголовного дела, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Приговор вступил в силу. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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