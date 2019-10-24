Опять смертельное ДТП под Камышином: в столкновении погибла женщина

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-24T12:10:15+03:00

На трассе лоб в лоб столкнулись «Ауди» и «десятка»

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Только вчера днем, 23 октября, в аварии на трассе в Камышинском районе погибли три человека, и вновь оттуда пришли плохие вести: утром 24 октября там произошло очередное ДТП со смертельным исходом. В столкновении двух легковушек погибла женщина. Авария произошла в 09.10 на 160 километре автодороги «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

- По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомашин «Ауди», за рулем котором находился 52-летний водители и «ВАЗ-2110» под управлением 55-летней женщины-водителя, - уточняют в региональном Главе.

Машины на большой скорости врезались лоб в лоб.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

От лобового удара обе машины превратились в груду металла. Только по счастливой случайности оба водителя остались живы. Обоих увезли на «скорой» в больницу с травмами различной степени тяжести. Живой осталась и 37-летняя пассажирка иномарки.

А вот пассажирке «десятки», прибывшие на место ДТП медики, уже ничем помочь не смогли. Она скончалась практически мгновенно.

- Сотрудники МЧС деблокировали погибших и пострадавших, осуществили смыв ГСМ с проезжей части. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС, устанавливаются личности погибшей и пострадавшего пассажиров автомобилей, обстоятельства совершения автоаварии, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU