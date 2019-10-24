«Они мне палец сломали»: за наклеп на полицейских волгоградцу грозит колония

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-24T11:03:10+03:00

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47-летний волгоградец минувшим летом так погулял с друзьями на турбазе, что теперь проходит по уголовному делу по статье «заведомо ложный донос, соединённый с обвинением лица в совершение тяжкого преступления». Причем оклеветал он ни кого-то из товарищей по застолью, а полицейских. А это уже до трех лет лишения свободы.

А началось все с загородного клуба, куда обвиняемый приехал с друзьями, отдохнуть на выходных. Отдохнули так, что в пьяном угаре мужчина сломал имущество турбазы. Утром, когда товарищ протрезвел, ему администрация клуба выставила счет за испорченные вещи. Но волгоградец не только отказался возмещать ущерб, но еще и устроил грандиозный скандал. Такой, что сотрудникам пришлось вызвать полицию.

- Для выяснения обстоятельств стражи порядка доставили нетрезвого волгоградца в отдел. Но разговор с ним не получился. Мужчина вместо раскаяния написал заявление о том, что сотрудники полиции применили к нему физическую силу, сломав ему палец, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону. - По данному факту тут же организовали процессуальную проверку.

Но, как выяснилось, палец мужчина сломал накануне - когда в пьяном угаре громил турбазу. Даже приятели подтвердили, что он травмировался по собственной неосторожности.

Теперь волгоградца будут судить, хотя он уже раскаялся, что оговорил полицейских. Дело направили в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU