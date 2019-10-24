На «Волгоград Арене» устроят битву юных мастеров WorldSkills Russia

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-24T10:06:13+03:00

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Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) с каждым годом набирает все большую популярность. В этом году, чтобы вместить всех желающих, региональный этап решили провести на «Волгоград Арене». Пройдет конкурс с 11 по 16 ноября. Ожидается более 300 конкурсантов.

- В этом году соревнования пройдут по 50 компетенциям, участие в них примут студенты профессиональных образовательных организаций, школьники - юниоры в возрасте 14-16 лет, молодые работники. Для опытных специалистов - профессионалов старше 50 лет - включили компетенцию «Навыки мудрых», - рассказывают в региональном комитете образования, науки и молодежной политики. - Деловая программа чемпионата включает проведение профориентационных мероприятий, экскурсий, круглых столов, панельных дискуссий с участием представителей промышленных предприятий, образовательных организаций, общественности.

Напомним, что Волгоградская область включилась в международное движение Worldskills в 2014 году. Состязания проводятся не только в Волгограде, но и в Волжском, Камышине, Дубовке. И наши ребята уже завоевывают призовые места на национальных и международных этапах конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU