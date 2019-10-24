В Волгограде 18-летний водитель ВАЗа протаранил иномарку с детьми

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-24T10:34:55+03:00

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Опять по вине нерадивых водителей страдают дети. Хотя в аварии, которая произошла сегодня утром 24 октября в Дзержинском районе Волгограда, виновником ДТП стал тоже ребенок, только взрослый - 18-ти лет. Это он устроил аварию, в которой пострадали две 9-летний девочки.

Случилось ЧП на улице Краснополянской. Юный водитель ехал на своем «ВАЗе» «четырнадцатой» модели в сторону улицы 51-й Гвардейской Дивизии и, видимо, торопился, потому как пошел на необдуманный обгон. Парень выехал на встречную полосу и почти на полной скорости врезался в «Фольксваген Гольф», который, на беду, ехал в обратном направлении.

-В результате ДТП травмы получили две 9-летние девочки – пассажирки иномарки, которые находились в салоне не пристегнутые ремнями безопасности, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU