Заместители прокурора области проведут личные приемы в Камышине и Волжском

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-24T09:39:29+03:00

Также неделю в ведомстве будет работать «горячая линия»

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В Волгоградской областной прокуратуре доводят до сведения, что в ближайшие дни заместители регионального прокурора встретятся с волгоградцами лично. Так, 25 октября заместитель прокурора области Николай Ерешкин проведет личный прием граждан в городе Камышин Волгоградской области.

- Принимать граждан будут с 11.00 до 13.00 в Камышинской городской прокуратуре Волгоградской области по адресу: Камышин, улица Советская, 7, - уточняют в ведомстве.

Только не забудьте предварительно записаться по телефону 8 (844 57) 4-86-97.

29 октября еще один личный прием пройдет в Волжском. С волжанами встретится заместитель прокурора области Евгений Орловский. Встреча состоится с 10:00 до 12:30 в прокуратуре Волжского по адресу: Волжский, ул.Чайковского,8. Предварительная запись по телефону 8 (8443) 41-30-80.

- Особое внимание в ходе приема будет уделено вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков. Также заявителям будет предоставлена возможность анонимного сообщения сведений о фактах сбыта наркотиков, местах их распространения и употребления, - уточняют в прокуратуре.

Кстати, с 21 по 27 октября прокуратура проводит «горячую линию» по вопросу противодействия незаконному обороту наркотиков. Сведения о нарушениях можно сообщить по телефону 53-40-68 с 09.00 до 18.00.

И еще: тем, кто соберется на прием, надо прихватить с собой заявление с указанием основных доводов; а, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти – приобщить к заявлению копии ответов. Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность.

ИСТОЧНИК KP.RU