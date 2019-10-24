В Волгограде продавались печенье и торты с плесенью

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-24T09:50:27+03:00

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Роспотребнадзор по Волгоградской области проверяет разные виды продуктов, которые мы покупаем. На этот раз ведомство опубликовало данные за 9 месяцев по анализу проб хлеба, булок, печенья, тортов. Всего исследовали 326 проб хлеба и 685 - кондитерских изделий. Смотрели наличие пестицидов .токсинов ,солей тяжелых металлов, состав, наличие радиоактивных веществ. Изучали на микробиологические показатели: есть ли кишечная палочка, сальмонелла, плесень.

Среди батонов и булок только один образец не соответствовал норме – у него определили завышенную влажность. А вот среди кондитерских изделий четыре пробы не прошли проверку по микробиологии.

Также производители и продавцы не соблюдали чистоту в помещениях, не проводили санации, у многих не было пройденных вовремя медосмотров, продавали товары с истекшим сроком годности, не было нормативных и сопроводительных документов.

В итоге из оборота изъяли 17 партий хлеба и кондитерки весом более 155 килограммов. Продавцов, хлебозаводы и кондитерские цеха оштрафовали на 1 миллион 150 тысяч рублей.

Кстати, подвели итоги специалисты и по проверке овощей. Все пробы прошли исследования успешно – отклонений от нормы нет. Но вот условия хранения оставляют желать лучшего. Да и с документами не у всех был порядок. Сумма штрафов - 140 500 рублей. Уничтожены 34 партии овощей и фруктов весом 335 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU