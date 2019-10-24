В Волгограде проверили на работоспособность все гидранты

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-24T09:17:54+03:00

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Дважды год - весной и осень «Концессии водоснабжения» вместе с районными подразделениями пожарной охраны МЧС проводят в Волгограде плановые проверки систем пожаротушения. Как вы понимаете, это не прихоть, а необходимость, ведь от того исправен ли гидрант, зависит иногда не только сохранность имущества, но и жизни. Этой осенью обследовали более 3800 пожарных гидрантов во всех районах города.

- Проверка гидранта проводится специалистами в несколько этапов. Сначала проводится внешний осмотр крышки колодца, самого колодца и корпуса гидранта. В преддверии морозов особое внимание обращается на наличие воды в корпусе гидранта и в колодце: колодец должен быть сухим и чистым, если есть замечания – их устраняют. Затем устанавливается пожарная колонка, через которую проверяется выпуск воды, при закрытии герметичность гидранта, - поясняют в «Концессии водоснабжения». - Устраняем неисправности, обновляем таблички, указывающие на место расположения пожарных гидрантов. Так, уже с начала 2019 года концессии установили 162 новых гидранта, и приобрели 1895 указателей.

ИСТОЧНИК KP.RU