На волгоградскую медицину потратят дополнительно 3,6 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-24T09:03:05+03:00

Деньги пойдут на онкоцентр и на лекарства

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В бюджет Волгоградской области внесли корректировки по итогам прошедших девяти месяцев: решено 3,6 миллиарда рублей направить дополнительно на финансирование госпрограммы развития здравоохранения в регионе.

- Эти деньги пойдут на строительство и оснащение лечебно-консультационного центра «Волгоградского областного клинического онкологического диспансера», на создание региональной сети помощи онкобольным, приобретение оборудования для детских поликлиник, сосудистых центров и отделений. Также часть средств пойдет на ФАПы и врачебные амбулатории, и на финансирование программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Еще 368,5 миллиона рублей дополнительно направят на совершенствование системы лекарственного обеспечения, - поясняют «КП-Волгоград» в облдуме.

Итого в 2019-м году, по данным комитета финансов Волгоградской области, общий объем расходов по данной программе в 2019 году вырастет до 21,1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU