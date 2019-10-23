В Волжском волонтеры нашли пропавшую третьеклассницу

23 Окт. 23:53 2019-10-24T00:07:30+03:00

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Пропавшая третьеклассница из Волжского нашлась в первом часу ночи. Девочка гуляла возле колеса обозрения, когда ее заметили волонтеры. Сейчас ребенка везут к родителям.

9-летняя ученица одной из школ Волжского исчезла днем 23 октября. Ребенок после школы зашел к подруге, а когда вышел от нее - пропал. Родные не могли дозвониться до девочки. Общение с одноклассниками и друзьями результата не дало. Родственники написали заявление в полицию. На поиски выдвинулись не только сотрудники МВД, но и волонтеры. Всего около 150 человек собрались ночью после клича в группе ROAD HELP Волжский, чтобы помочь ребенку: прочесывали местность, смотрели заброшенные здания. Многие приехали с маленькими детьми. Равнодушных не было. И нашли! Девочка пряталась в кустах возле колеса обозрения в новом парке аттракционов. Она сказала, что боялась идти домой – будут ругать.

Волонтеры нашли ее возле колеса обозрения в Волжском. Фото: https://vk.com/road_help_vlz

Сотрудникам ПДН предстоит выяснить, почему ребенок решил не возвращаться домой, изучат обстановку. А пока все радуются, что девочка нашлась и с ней за время ее прогулки ничего не случилось.

ИСТОЧНИК KP.RU