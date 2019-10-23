2019-10-23T23:12:19+03:00
Происшествия

Вышла от подруги и исчезла: в Волгограде ищут девятилетнюю школьницу

Ребенка разыскивают полиция и волонтеры
Екатерина МАЛИНИНА
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Девочка до этого никогда не уходила из дома. Фото: группа в контакте ROAD HELP ВолжскийДевочка до этого никогда не уходила из дома. Фото: группа в контакте ROAD HELP Волжский
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В Волгограде ищут девятилетнюю Анастасию Климчук. Ищут родители, ищет полиция, ищут волонтеры. Известно, что ребенок 23 октября после уроков отправилась к подруге. В 15-00 вышла из дома по улице Советская,55 и отправилась в сторону проспекта Ленина – прогуляться. Но домой так и не приехала. Телефон у ребенка отключен. Родители стали обзванивать друзей и одноклассников, но никто не знает, где может находиться девочка.

Настя до этого никогда не уходила из дома, и предпосылок для этого нет. Семья благополучная. Родственники пришли в полицию с заявлением. Сейчас на поиски ребенка отправились десятки силовиков. Присоединились к ним и волонтеры, которые прочесывают Центральный район, особенно квартал, где исчез ребенок: около 150 человек.

Всем, кто знает, где находится Настя или видел ее после 3 часов дня, просьба позвонить в полицию.

Приметы Насти: рост 134 человек, худенькая, волосы темные, каре. Была одета в черные штаны, фиолетовую куртку, с собой был школьный черный рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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