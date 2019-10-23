2019-10-23T19:07:10+03:00
Происшествия

В Астрахани еще одного чиновника будут судить за аварийное жилье

Власть имущего обвиняют в том, что он пропустил 18 аварийных домов, из которых надо было переселять жильцов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани за последние три месяца число уголовных дел на коммунальных чиновников выросло до полусотни. Началось все с приезда в регион генерального прокурора, тогда же - в июле - задержали сразу трех министров и 12 чиновников за аферы в ЖКХ, а число уголовных дел за несколько дней выросло с 17 до 43-х. Но за эти три месяца правоохранители вычислили новых чиновников-нарушителей. На днях фигурантом уголовного дела стал и бывший начальник коммунального отдела администрации Ленинского района Астрахани.

Прокуратура Астрахани, проверяя, как исполнялся за прошедшие годы закон о переселении граждан из аварийного жилого фонда, выяснила, что в Ленинском районе имеются 18 домов, попадающих под эту категорию. Проживание в них представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Однако, бывший начальник, зная о данных домах, вопреки требованиям жилищного законодательства не провел процедуру признания их аварийными.

- В результате бездействия органа местного самоуправления данные дома не были включены в программы переселения граждан, - констатируют в региональной прокуратуре.

На бывшего начальника завели уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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