2019-10-23T20:28:21+03:00
Спорт

Матч Ротор-Луч на «Волгоград Арене» начался с акции, посвященной Льву Яшину

А вратари команд подхватили челендж и вышли на поле в черных свитерах и «яшинских» кепках [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
На игру специальные футболки игроки команд сняли.На игру специальные футболки игроки команд сняли.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Матч «Ротора» с ФК «Луч» в рамках 19-го тура Олимп-Первенство ФНЛ стал очень необычным сразу по нескольким причинам. Во-первых, он припал на будний день - среду 23 октября. Во-вторых, начался не с приветствия команд, а с акции. Дело в том, что волгоградская команда решила подхватить челендж, который запустили в российской премьер-лиге к 90-летию со дня рождения самого знаменитого советского вратаря Льва Яшина. Команды Владивостока и Волгограда вышли на поле специальных футболках с изображением лучшего голкипера СССР.

Нестеренко примерил яшинскую кепку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Нестеренко примерил яшинскую кепку.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А вратарям и вовсе досталась честь примерить «яшинскую» форму - черный свитер и кепку (Яшин играл именно в такой вратарской форме, за что получил прозвища Чёрный паук и Чёрная пантера).

Матч Ротор - Луч на "Волгоград Арене" начался с акции, посвященной Льву Яшину.Екатерина СИМОХИНА

Вот в таком виде игроки ФК «Ротор» и ФК «Луч» выстроились на поле «Волгоград Арены». А на болльшихз экранах стадиона в эти минуты демонстрировали видеоролик, посвященный Льву Яшину.

Вот такие футболки клуб сделал к матчу. Фото СК "Ротор".

Вот такие футболки клуб сделал к матчу. Фото СК "Ротор".

По окончании акции футболисты все же сняли красочные футболки и продолжили игру в традиционной форме (как положено по регламенту ФНЛ). Волгоградцы, кстати, на этом матче играют в синей форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вышла от подруги и исчезла: в Волгограде ищут девятилетнюю школьницу
В Астрахани еще одного чиновника будут судить за аварийное жилье
Евгений Петросян промолчал о том, как прошел концерт в Волгограде
В Волгограде туи из сквера у Невского собора пересадили к рокадной дороге
Музей «Россия-моя история» зовет волгоградских школьников на каникулах поиграть в квесты
Трое насмерть: под Волгоградом лоб с лоб столкнулись две легковушки
В Волгограде поймали телефонных аферистов, обманувших 12 человек
Захотелось куража: волгоградцы обстреляли из ружья дома односельчан
Под Волгоградом полицейские спасли дорожников от лихача-водителя
В Волжском убийца-рецидивист изнасиловал 13-летнего мальчишку
До конца 2019 года в волгоградских высотках заменят 333 лифта
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн. рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
В Волжскому будут судить мамашку, по вине которой из окна выпал девятимесячный малыш
В Астрахани бездомный копил дочке на подарок, а его обокрал сосед
Под Волгоградом дальнобойщика обманул заказчик на 150 тысяч рублей
Мэрия высадила ели на рокадной дороге взамен засохших сосен
В Астрахани на врача «скорой» во время вызова напали с топором
В Волгограде на День народного единства устроят большой праздник в пойме Царицы
В Волжском ищут водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе
Оператор и провайдер сотовой связи поможет волгоградским школьникам подготовиться к госэкзаменам
В Волгограде УК наказали за рассадник тараканов в девятиэтажке