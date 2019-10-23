СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-23T20:28:21+03:00

А вратари команд подхватили челендж и вышли на поле в черных свитерах и «яшинских» кепках [видео]

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Матч «Ротора» с ФК «Луч» в рамках 19-го тура Олимп-Первенство ФНЛ стал очень необычным сразу по нескольким причинам. Во-первых, он припал на будний день - среду 23 октября. Во-вторых, начался не с приветствия команд, а с акции. Дело в том, что волгоградская команда решила подхватить челендж, который запустили в российской премьер-лиге к 90-летию со дня рождения самого знаменитого советского вратаря Льва Яшина. Команды Владивостока и Волгограда вышли на поле специальных футболках с изображением лучшего голкипера СССР.

Нестеренко примерил яшинскую кепку.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А вратарям и вовсе досталась честь примерить «яшинскую» форму - черный свитер и кепку (Яшин играл именно в такой вратарской форме, за что получил прозвища Чёрный паук и Чёрная пантера).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/739703" frameborder="0"></iframe> Матч Ротор - Луч на "Волгоград Арене" начался с акции, посвященной Льву Яшину.Екатерина СИМОХИНА

Вот в таком виде игроки ФК «Ротор» и ФК «Луч» выстроились на поле «Волгоград Арены». А на болльшихз экранах стадиона в эти минуты демонстрировали видеоролик, посвященный Льву Яшину.

Вот такие футболки клуб сделал к матчу. Фото СК "Ротор".

По окончании акции футболисты все же сняли красочные футболки и продолжили игру в традиционной форме (как положено по регламенту ФНЛ). Волгоградцы, кстати, на этом матче играют в синей форме.

ИСТОЧНИК KP.RU