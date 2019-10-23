2019-10-23T17:54:01+03:00
Звезды

Евгений Петросян промолчал о том, как прошел концерт в Волгограде

Зато артист остался в восторге от волгоградских красок осени на Мамаевом кургане
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото с личной странички комика.Фото с личной странички комика.
Изменить размер текста:

Знаменитый на всю страну комик Евгений Петросян 22 октября дал концерт в Волгограде. Говорят, было весело. Однако, сам артист решил не комментировать, как прошло его выступление. Хотя, судя по огромному количеству цветов и счастливого лица Евгения Вагановича, концерт удался.

«Как прошёл концерт, не буду говорить, потому что скажут, что я не скромный. Спасибо всем, кто наполнил зал. Я был очень рад встретиться с вами, дорогие мои зрители! Бесконечные взрывы смеха в зрительном зале на протяжении 2 часов 40 минут делали меня счастливым!» - написал в своем инстаграме комик.

А сегодня на его страничке появилось еще одно красочное фото из Волгограда. Петросян аж светится от счастья на фоне ярких осенних красок на Мамаевом кургане.

petrosyanevgenypetrosyanevgeny
Евгений Петросян остался в восторге от осенних красок на Мамаевом кургане в Волгограде
1434 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Ах, эта красная рябина. Среди осенней желтизны»... Здесь, в Волгограде, я захватил золотую осень. Солнышко это подтверждает!», - подписал свое фото народный артист.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде туи из сквера у Невского собора пересадили к рокадной дороге
Музей «Россия-моя история» зовет волгоградских школьников на каникулах поиграть в квесты
Трое насмерть: под Волгоградом лоб с лоб столкнулись две легковушки
В Волгограде поймали телефонных аферистов, обманувших 12 человек
Захотелось куража: волгоградцы обстреляли из ружья дома односельчан
Под Волгоградом полицейские спасли дорожников от лихача-водителя
В Волжском убийца-рецидивист изнасиловал 13-летнего мальчишку
До конца 2019 года в волгоградских высотках заменят 333 лифта
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн. рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
В Волжскому будут судить мамашку, по вине которой из окна выпал девятимесячный малыш
В Астрахани бездомный копил дочке на подарок, а его обокрал сосед
Под Волгоградом дальнобойщика обманул заказчик на 150 тысяч рублей
Мэрия высадила ели на рокадной дороге взамен засохших сосен
В Астрахани на врача «скорой» во время вызова напали с топором
В Волгограде на День народного единства устроят большой праздник в пойме Царицы
В Волжском ищут водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе
Оператор и провайдер сотовой связи поможет волгоградским школьникам подготовиться к госэкзаменам
В Волгограде УК наказали за рассадник тараканов в девятиэтажке