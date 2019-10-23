Евгений Петросян промолчал о том, как прошел концерт в Волгограде

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-23T17:54:01+03:00

Зато артист остался в восторге от волгоградских красок осени на Мамаевом кургане

Изменить размер текста: A A

Знаменитый на всю страну комик Евгений Петросян 22 октября дал концерт в Волгограде. Говорят, было весело. Однако, сам артист решил не комментировать, как прошло его выступление. Хотя, судя по огромному количеству цветов и счастливого лица Евгения Вагановича, концерт удался.

«Как прошёл концерт, не буду говорить, потому что скажут, что я не скромный. Спасибо всем, кто наполнил зал. Я был очень рад встретиться с вами, дорогие мои зрители! Бесконечные взрывы смеха в зрительном зале на протяжении 2 часов 40 минут делали меня счастливым!» - написал в своем инстаграме комик.

А сегодня на его страничке появилось еще одно красочное фото из Волгограда. Петросян аж светится от счастья на фоне ярких осенних красок на Мамаевом кургане.

petrosyanevgeny Евгений Петросян остался в восторге от осенних красок на Мамаевом кургане в Волгограде

«Ах, эта красная рябина. Среди осенней желтизны»... Здесь, в Волгограде, я захватил золотую осень. Солнышко это подтверждает!», - подписал свое фото народный артист.

ИСТОЧНИК KP.RU