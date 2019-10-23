Евгений Петросян промолчал о том, как прошел концерт в Волгограде
Знаменитый на всю страну комик Евгений Петросян 22 октября дал концерт в Волгограде. Говорят, было весело. Однако, сам артист решил не комментировать, как прошло его выступление. Хотя, судя по огромному количеству цветов и счастливого лица Евгения Вагановича, концерт удался.
«Как прошёл концерт, не буду говорить, потому что скажут, что я не скромный. Спасибо всем, кто наполнил зал. Я был очень рад встретиться с вами, дорогие мои зрители! Бесконечные взрывы смеха в зрительном зале на протяжении 2 часов 40 минут делали меня счастливым!» - написал в своем инстаграме комик.
А сегодня на его страничке появилось еще одно красочное фото из Волгограда. Петросян аж светится от счастья на фоне ярких осенних красок на Мамаевом кургане.
«Ах, эта красная рябина. Среди осенней желтизны»... Здесь, в Волгограде, я захватил золотую осень. Солнышко это подтверждает!», - подписал свое фото народный артист.
ИСТОЧНИК KP.RU