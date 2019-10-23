В Волгограде туи из сквера у Невского собора пересадили к рокадной дороге

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-23T17:41:03+03:00

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В последние годы волгоградцы с большим недоверием относятся к любым планам властей по озеленению (и на то есть причины). Поэтому, когда из сквера у строящегося храма Александра Невского в центре Волгограда стали выкорчевывать взрослые туи, в сми поднялась шумиха. Мол, обещали сохранить все деревья, а продолжают рубить.

- Ну, во-первых, никто деревья не рубит. Специалисты принялли решение пересадить 30 туй, которые растут в местах прохождения коммуникаций и могут быть повреждены в процессе их возможного ремонта или дальнейшей реконструкции. Сегодня их пересадили на зеленую зону вдоль Нулевой Продольной магистрали. Еще 123 вяза, туи, сосны и 12 кустов сирени остаются в сквере, - успокаивают волгоградцев в мэрии. - Во-вторых, в следующем году в этом сквере планируют высадить свыше 200 новых деревьев и более полусотни кустарников. А, чтобы все зеленые насаждения прижились, для них смонтируют систему автоматического полива.

Однако, чиновники не отрицают, что часть зеленых насаждений в сквере все-таки вырежут.

- Территорию очистят от аварийных деревьев, большую часть которых составляют старые вязы со стволовой гнилью, - поясняют в администрации Волгограда.

И напоминают, что по проекту Александровский сквер будет разбит ландшафтным зонированием. Для каждой зоны подберут оригинальные дизайнерские решения по вертикальной планировке и подбору растений. Здесь также появится амфитеатр, вдоль пешеходных аллей подрядная компания установит парковую мебель и фонари, а также оборудует электронную библиотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU