Музей «Россия-моя история» зовет волгоградских школьников на каникулах поиграть в квесты

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-23T17:03:17+03:00

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С 26 октября волгоградские школьники отправятся на неделю на каникулы. И многие уже строят планы на этот отдых. Готовятся занимать детвору и в волгоградском интерактивном музее «Россия — моя история». Сотрудники решили удивить ребят и объявляют неделю исторических квестов для всех в увлекательном игровом формате. Вас ждут пять игр, посвящённых событиям разных исторических эпох.

- Квест «В половецком плену» перенесет участников в города южной Руси конца XI века, где они попадут в плен к половцам. В игре «Получи вольную грамоту» вы попробуете себя в роли крепостных. В квест «Найди шпиона — спаси поезд» ребята представят себя в роли советских разведчиков, которые сопровождают поезд с ценностями и обнаруживают в своих рядах предателя, которого им надо разоблачить. Еще один квест «Символы эпохи». Для самых малленьких подготовили сказочный квест «Там, на неведомых дорожках». Помимо этого, посетители музея могут проверить свои знания по истории Волгоградской области во время краеведческой игры-викторины «От столицы Золотой Орды до «Русского Чикаго», - анонсируют свои игры в музее.

Возраст участников квеста неограничен.

- Главная особенность игр в том, что их участники сами находят информацию в интерактивных экспозициях, благодаря чему исторические факты запоминаются гораздо лучше, - подчеркивают в музее.

Расписание квестов можно узнать на сайте музея. Количество участников каждой игры ограничено, обязательна предварительная запись по телефонам +7(8442)97-91-81, 97-91-88.

ИСТОЧНИК KP.RU