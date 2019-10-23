Трое насмерть: под Волгоградом лоб с лоб столкнулись две легковушки
На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», которая проходит по Камышинскому району Волгоградской области, 23 октября случилась жуткая авария. Две легковушки вдребезги. Куски от автомобилей разбросаны по дороге, на трассу вылился и бензин. Живых в машинах не осталось. Три человека погибли мгновенно.
На иномарке московские номера, на Ладе - дагестанские. Обстоятельства ДТП устанавливают.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Случилось это примерно в четыре часа дня на 461-м километре автодороги. Столкнулись две легковушки - «Лада Приора» (номера региона Дагестан) и «Фольксваген Пассат» с московскими номерами.
- Удар был практически лоб в лоб. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водители обоих машин и мужчина - пассажир отечественной машины, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
Чтобы достать тела погибших из покореженных машин, спасателям пришлось разрезать металл. Пареллельно другие сотрудники регионального МЧС смывали разлившийся по трассе из машин бензин.
В смертельной аварии под Волгоградом погибли трое мужчин.
- На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС, устанавливаются личности погибших, обстоятельства совершения автоаварии, - добавляют в пресс-службе регионального Главка.
ИСТОЧНИК KP.RU