2019-10-23T16:30:39+03:00
Происшествия

Трое насмерть: под Волгоградом лоб с лоб столкнулись две легковушки

Авария произошла в Камышинском районе [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В смертельной аварии не выжил никто.В смертельной аварии не выжил никто.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», которая проходит по Камышинскому району Волгоградской области, 23 октября случилась жуткая авария. Две легковушки вдребезги. Куски от автомобилей разбросаны по дороге, на трассу вылился и бензин. Живых в машинах не осталось. Три человека погибли мгновенно.

На иномарке московские номера, на Ладе - дагестанские. Обстоятельства ДТП устанавливают. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На иномарке московские номера, на Ладе - дагестанские. Обстоятельства ДТП устанавливают.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Случилось это примерно в четыре часа дня на 461-м километре автодороги. Столкнулись две легковушки - «Лада Приора» (номера региона Дагестан) и «Фольксваген Пассат» с московскими номерами.

- Удар был практически лоб в лоб. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водители обоих машин и мужчина - пассажир отечественной машины, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Чтобы достать тела погибших из покореженных машин, спасателям пришлось разрезать металл. Пареллельно другие сотрудники регионального МЧС смывали разлившийся по трассе из машин бензин.

В смертельной аварии под Волгоградом погибли трое мужчин.

- На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС, устанавливаются личности погибших, обстоятельства совершения автоаварии, - добавляют в пресс-службе регионального Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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