В Волгограде поймали телефонных аферистов, обманувших 12 человек

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-23T15:36:20+03:00

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К сожалению, пока есть доверчивые россияне, которые, не задумываясь, переводят деньги незнакомым людям, телефонное мошенничество не искоренить. Хотя некоторых аферистов удается поймать. Так, в Волгограде полицейские задержали двух приятелей, которые таким образом зарабатывали. Действовали они по «накатанной» схеме: один звонил, представлялся родственником, рассказывал, что попал в ДТП и ему грозит наказание, просил денег, чтобы «замять» дело с гаишником. А второй аферист выступал в роли того самого инспектора ДПС, с которым «потерпевший» якобы договаривался. И люди пересылали им разные суммы. Так он «работали» с декабря 2018 года по февраль 2019-го, и успели заработать на своих аферах 337 тысяч рублей.

- В число пострадавших от рук волгоградцев попали и жители Удмуртской Республики, и Екатеринбурга и Нижнего Тагила. В общей сложности насчитали 12 потерпевших, -рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Вычислили мошенников сотрудники угрозыска регионального Главка. На мужчин завели уголовное дело по статье «Мошенничество». - Следствием вина фигурантов доказана полностью. Расследование уголовного дела завершено. Грозит аферистам до пяти лет лишения свободы. На время расследования им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU