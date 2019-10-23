Захотелось куража: волгоградцы обстреляли из ружья дома односельчан

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-23T15:34:49+03:00

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Жители села Краишево Еланского района вечером 19 октября сначала услышали звук мотоцикла. Затем раздались выстрелы и стекла в нескольких домах со звоном разбились. Кто-то обстреливал дома. Хозяева спрятались от неожиданной атаки, а когда все утихло, вышли посмотреть, что случилось. На улице уже никого не было. На домах были следы от патронов. жильцы обратились в полицию с заявлением.

Следователи выяснили, что в этот вечер двое местных жителей 30 и 34 лет проводили свое время в компании алкоголя. И мужчин взяла тоска: жизнь серая, без перемен, не хватает куража. Тогда один из них взял дома ружьем, прихватил второго и они отправились на мотоцикле гонять по селу. При этом стреляли по домам.

- Сейчас отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до 5 лет лишения свободы. Кстати, одному из них предстоит ответить и за незарегистрированное охотничье ружье, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU