2019-10-23T15:01:58+03:00
Происшествия

Под Волгоградом полицейские спасли дорожников от лихача-водителя

Патрульная машина стала щитом от автомобиля
Екатерина МАЛИНИНА
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Машина восстановлению не подлежит.Машина восстановлению не подлежит.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла 23 октября на ростовской трассе. С утра там шли дорожные работы на одном из участков. Его обозначили специальными знаками, а для того, чтобы обеспечить полную безопасность, попросили ДПС помочь. На дороге выставили машину с проблесковыми маячками.

Полицейские находились рядом с патрулькой, когда около двух часов дня увидели, что на них несется иномарка. Они крикнули дорожникам, чтобы те ушли с опасного участка. «Вольво» на скорости протаранил автомобиль полиции. Водитель в последний момент пытался затормозить, но это не спасло от столкновения. Рабочие вовремя успели отбежать от опасного места.

В аварии никто не пострадал. Водитель легковушки отделался парой синяков, сработали подушки безопасности.

Водителя привлекли к административной ответственности. так же ему предстоит возместить ущерб, причиненный полиции. «Лада Приора» восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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