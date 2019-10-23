В Волжском убийца-рецидивист изнасиловал 13-летнего мальчишку

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-23T14:55:03+03:00

Волжанин познакомился с мальчишкой на улице и пригласил к себе выпить. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Извращенец напоил подростка спиртным и надругался, пока тот был в беспомощном состоянии

Изменить размер текста: A A

От подробностей изнасилования подростка, которые раскрыли «КП-Волгоград» следователи СУ СК по региону, волосы встают дыбом. В Волжском 41-летний рецидивист надругался над 13-летним подростком. Этот извращенец провел за решеткой уже 15 лет, а человеком не стал.

Случилось это в мае текущего года. Мужчина познакомился с мальчишкой на улице. Разговорился, подружился и предложил пойти к нему домой. В квартире педофил предложил подростку выпить. Тот согласился. Мужчина спаивал школьника до тех пор, пока ребенок не уснул.

- Пока мальчик находился в беспомощном состоянии, рецидивист изнасиловал его. А после закрыл подростка в квартире и ушел по делам, - рассказывают в следственном комитете.

Очнувшись и осознав, что с ним произошло, пацан стал стучать изо всех сил по двери и окнам квартиры. Шум услышали соседи, они то и вызвали полицию. Правоохранители вскрыли дверь. Им мальчишка и рассказал о случившемся.

- Пока полицейские беседовали с ребенком, домой вернулся и сам злоумышленник. Его тут же задержали, - уточняют в СУ СК по Волгоградской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего». Поначалу мужчина отрицал все обвинения. Но следователи собрали все факты и улики, доказывающие его причастность к насилию. Дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой города Волжского, направлено в суд.

Известно, что ранее этот мужчина уже отбывал наказание в колониях за убийство и незаконный оборот оружия. Он провел за решеткой 15 лет и вышел в ноябре 2017 года по условно-досрочному освобождению.

ИСТОЧНИК KP.RU