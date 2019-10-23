2019-10-23T14:32:12+03:00
Общество

До конца 2019 года в волгоградских высотках заменят 333 лифта

Сейчас 25 новых подъемников ставят в домах Краснооктябрьского и Центрального районов Волгограда
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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В высотных домах лифт - это не прихоть, это жизненная необходимость. Поэтому новости о замене старых подъемников на новые волгоградцы воспринимают «на ура!». А в этом году в Волгоградской области заменят аж 333 лифта, которые уже были в аварийном состоянии. 268 уже установлены в Волгограде, Волжском и Камышине. Сейчас, как сообщают в администрации региона, подрядчик приступил к установке 25 новых подъемников в домах Краснооктябрьского и Центрального районов Волгограда. На очереди еще 40 лифтов: идет процедура поставки оборудования.

- Поставляют подъемники с Щербинского лифтового завода. Как только специалисты Нижне-Волжским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора выдадут акт ввода в эксплуатацию, жильцы смогут пользоваться новыми лифтами, - уточняют в администрации.

Напомним, замена аварийных лифтов в волгоградских домах стала возможной после того, как этот вид работ включили в региональное законодательство о капитальном ремонте. Соответственно оплачиваются эти работы за счет «Фонда капитального ремонта».

- В 2020 году запланирован капремонт в 551 многоквартирных домах, заменят 195 подъемников, - добавляют в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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