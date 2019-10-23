Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн. рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-23T14:11:08+03:00

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Программа действует для граждан РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, имеющих постоянную или временную регистрацию, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев, двух и более детей, с условием что второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Кредит предоставляется на приобретение квартиры у юридического лица (кроме ПИФа или его управляющей компании); погашение ранее предоставленного кредита и предоставленного сторонним кредитором.

Минимальная сумма кредита - 300 тысяч рублей. Максимальная сумма зависит от региона от 12 млн. рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 6 млн. рублей в других регионах.

Подать заявку на получение кредита, а также уточнить подробности можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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