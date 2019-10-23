2019-10-23T13:07:01+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых

Ставки снижены в среднем на 0,1-0,5 процентного пункта
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Минимальная ставка по ипотеке при сумме кредита от 5 млн. рублей включительно теперь составляет 8,99% годовых как на покупку строящегося жилья; так и на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков;

При сумме до 5 млн. рублей на покупку строящегося жилья ставка составляет от 9,4% годовых, готового жилья – 9,29% годовых, на цели рефинансирования - от 9,9% годовых.

По программе «Легкий старт» от 5 млн. рублей ставка составляет от 9,9% годовых. При сумме до 5 млн. рублей минимальная ставка 10,5% годовых.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с двумя и более детьми составляет от 4,9% годовых, при условии, что второй и последующие дети рождены с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Подать заявку на получение кредита и уточнить все подробности можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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