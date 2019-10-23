В Волжскому будут судить мамашку, по вине которой из окна выпал девятимесячный малыш

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-23T12:54:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волжском в суд передали дело в отношении 34-летней женщины. Ей предстоит ответить по статьей смерть по неосторожности. По ее вине погиб девятимесячный малыш.

5 сентября пьяная волжанка оставила своих детей девятимесячного малыша и трехлетнего сынишку в комнате общежития, где обитала вместе с мужем. В помещении остался ее нетрезвый супруг, который храпел на диване. Дети были предоставлены сами себе. Младший ребенок забрался на диван, а потом перелез на окно, возле которого и стояла мебель. Кроха облокотился о москитную сетку и полетел вниз с пятого этажа.

Мальчик не выжил – врачи уже ничего не смогли сделать.

Суд лишил горе-мамашу и ее мужа родительских прав на трехлетнего сына. Он сейчас пока находится в реабилитационном центре. В 2011 году у женщины забрали старшую дочку-инвалида. Ее сейчас воспитывает бабушка.

- Свою вину волжанка признала и сожалеет, что так поступила. Сейчас ее судьбу предстоит решить суду, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU