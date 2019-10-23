В Волжскому будут судить мамашку, по вине которой из окна выпал девятимесячный малыш
В Волжском в суд передали дело в отношении 34-летней женщины. Ей предстоит ответить по статьей смерть по неосторожности. По ее вине погиб девятимесячный малыш.
5 сентября пьяная волжанка оставила своих детей девятимесячного малыша и трехлетнего сынишку в комнате общежития, где обитала вместе с мужем. В помещении остался ее нетрезвый супруг, который храпел на диване. Дети были предоставлены сами себе. Младший ребенок забрался на диван, а потом перелез на окно, возле которого и стояла мебель. Кроха облокотился о москитную сетку и полетел вниз с пятого этажа.
Мальчик не выжил – врачи уже ничего не смогли сделать.
Суд лишил горе-мамашу и ее мужа родительских прав на трехлетнего сына. Он сейчас пока находится в реабилитационном центре. В 2011 году у женщины забрали старшую дочку-инвалида. Ее сейчас воспитывает бабушка.
- Свою вину волжанка признала и сожалеет, что так поступила. Сейчас ее судьбу предстоит решить суду, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU