В Астрахани бездомный копил дочке на подарок, а его обокрал сосед

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-23T12:31:57+03:00

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Жизненные ситуации бывают разные. В какой-то момент ты богат и ходишь в рестораны, а через пару лет ищешь, где бы переночевать. В полицию Астрахани обратился 51-летний мужчина. Одет он был весьма непрезентабельно: свитер с чужого плеча, старые ботинки. Его рассказ тронул полицейских.

Вот уже много месяцев астраханец ночует в центре социальной адаптации. В свое время он лишился всего. Жить было негде, семья (жена и две дочки) от него отвернулась, пенсии по инвалидности не хватало даже на еду. Поэтому он пользовался помощью государства: спал на казенной койке. Иногда ездил к большому торговому центру просить милостыню. Часть из того, что ему подвали люди, он откалывал. Хранил в небольшом пакетике около шести тысяч рублей. Собирал на хороший подарок для дочки, у которой скоро должно было быть день рождения.

Об этом он рассказал своему новому знакомому, который поступил в «ночлежку» недавно. И отсидевший когда-то за кражу сосед забрал деньги. Часть потратил, чтобы вернуть долго, часть на еду.

- В отношении 42-летнего мужчины возбудили уголовное дело за кражу. Уголовное дело направили в суд, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

А бездомный снова начал копить – подарок дочери он пока так и не сделал.

ИСТОЧНИК KP.RU