Под Волгоградом дальнобойщика обманул заказчик на 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-23T11:56:32+03:00

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Даже суровые, умудренные опытом дальнобойщики бывают доверчивы как дети. В Городищенском районе на уловку мошенника попался 49-летний водитель большегруза. Мужчине на телефон позвонил незнакомец, он предложил работу. Надо вывезти с поля овощи и доставить их в Москву. Работодатель пообещал хорошую зарплату за рейс. Это подкупило водителя. Правда, делец попросил у дальнобойщика в долг. Мол, нужно заплатить фермеру, а денег пока нет. Когда продаст – вернет с процентами. И этому обещанию автомобилист поверил. Они привез на встречу накопленные 150 тысяч рублей. Передал их собеседнику и стал ждать, когда они отправятся на поле за товаром. Но так и не дождался. Мужчина исчез.

Его поймали через несколько дней: водитель написал заявление в полицию.

- Теперь 47-летнему волгоградцу предстоит ответить за мошенничество. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU