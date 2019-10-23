Мэрия высадила ели на рокадной дороге взамен засохших сосен

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-23T11:57:12+03:00

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Эти желтые высохшие палки (по-другому назвать деревья на Нулевой продольной в районе стадиона язык не поворачивается) жители Волгограда заметили уже давно. Фотографировали, выкладывали в соцсети с подписями – опять чиновники загубили все саженцы. Действительно, процентов 70% молодых деревьев под танцующим мостом не выжили и представляли собой печальное зрелище. Сгубило их не палящее солнце и не отсутствие полива. Саженцы просто высадили в нарушение технологий – в совершенно неподходящее для пересадки деревьев растения. Чиновники исправились – в среду, 23 октября агрономы МБУ «Волгоградзеленхоз» посадили вдоль рокадной дороге 200 деревьев и кустарников, в том числе 34 ели взамен умершей сосны.

Кстати, городские власти объяснили, что это не нанесло ущерб бюджету – партия крымской сосны не стоила ни копейки, их городу подарил частный питомник. Жаль, что прижилось только 30% подаренных саженцев.

Сегодня вдоль Нулевой продольной высадили зеленую изгородь длин полкилометра. Барбарис, спирея, различные сорта можжевельника и ели со временем станут защитой от пыли.

ИСТОЧНИК KP.RU