В Астрахани на врача «скорой» во время вызова напали с топором

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-23T12:30:48+03:00

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Вызов к старенькой бабушке поступил на «скорую» Астрахани в Трусовский район в апреле этого года. Под адресу выехала бригада: фельдшер и врач. Медиков пригласил в дом сын. Но не повел к старушке, а отправил их в спальню. Когда те зашли в нее, ожидая увидеть еще одного больного, перегородил им дорогу обратно. Он потребовал от врача прибраться в комнате: на кровати были экскременты, повсюду был мусор. Медики поняли, что мужчина не в себе и объяснили, что уборка не входит в их обязанности. Они попытались помочь бабушке, но не смогли: астраханец взял с кухни топор и стал угрожать их зарубить.

Сотрудникам «скорой» удалось уйти целыми и невредимыми. О происшествии они сообщили своему диспетчеру, а тот сообщил в полицию.

- В отношении агрессивного мужчины возбудили уголовное дело. Оказалось, что нападавший состоит на учете в психиатрической больнице. Его направили на судебно-медицинскую комиссию. Вывод однозначен: мужчина страдает хроническим расстройством и ему нужна помощь в условиях стационара. Он социально опасен, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

Уголовное дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU